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На вокзалі Херсона посилять заходи безпеки після атаки росіян: що планують

Субота 30 грудня 2023 13:44
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На вокзалі Херсона посилять заходи безпеки після атаки росіян: що планують Фото: на вокзалі Херсона посилять заходи безпеки після атаки росіян (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

На залізничному вокзалі Херсона посилять заходи безпеки для пасажирів після нещодавнього обстрілу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Заходи безпеки повинні створити умови, які дадуть змогу уникнути скупчення людей. Зокрема:

  • будуть узгоджені маршрути, а також спеціальні проходи, якими користуватимуться пасажири під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки чи висадки у потяг;
  • запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, до бомбосховища, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга.

"Люди, які перебувають на залізничному вокзалі Херсона, мають бути захищені від ворожих обстрілів. Відповідальним органам доручено вжити всіх необхідних заходів, щоб зробити користування залізничним вокзалом максимально безпечним», - заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Обстріл херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін пізніше показав відео, а також фотографії наслідків російського терористичного удару.

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