Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область, погиб гражданский

"Около 11:10 оккупационные войска ударили по населенному пункту из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом", - пишет пресс-служба.

Под завалами погиб гражданский. Его тело получили спасатели.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

К примеру, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год. После этого Минреинтеграция заявила об усилении мер безопасности для пассажиров.