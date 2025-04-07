Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, серед поранених - дитина
Російські війська у понеділок, 7 квітня, завдали ударів по Костянтинівці у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинула людина, травмована дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки", - розповів Філашкін.
У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адміністративні будівлі, крамницю і лінію електропередач.
"Серед поранених - 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання", - додав голова ОВА.
За його словами, дитину разом із сім'єю раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки.
Тому очільник Донецької обласної адміністрації ще раз закликав жителів залишити небезпечні регіони області, щоб захиститися від російських атак.
"Вкотре закликаю всіх донеччан, а особливо батьків: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! Збережіть життя собі і своїм дітям!", - наголосив Філашкін.
Фото: наслідки ударів по Костянтинівці (t.me/VadymFilashkin)
Обстріли Костянтинівки
Зазначимо, що російські війська не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Вони атакують з різного виду зброї, руйнуючи домівки жителів та забираючи людські життя.
Так, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Покровську. Поранень зазнали 8 людей, серед них - підліток. По Костянтинівці російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого травмовано двоє людей.
Днем раніше російські війська скинули 11 авіабомб на Костянтинівку - у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.
А наприкінці січня росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.
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