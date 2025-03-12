Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку і Дружківку: двоє загиблих

Російські війська завдали понад 10 авіаударів по Костянтинівці й Дружківці в Донецькій області. Загинули дві людини, багато жителів отримали поранення, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку - у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки", - розповів Філашкін.

Також, за словами очільника ОВА, росіяни тричі за день атакував авіабомбами Дружківку.

"Поранено трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкоджено 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі", - додав Філашкін.

Окрім того, зранку російські війська обстріляли Покровськ - там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю. Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград - там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.

Наслідки ворожих обстрілів Костянтинівки і Дружківки (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Донецької області

Дружківка далеко не вперше страждає через російські обстріли, як і інші населені пункти Донецької області, воно досить часто перебуває під атаками.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері 8 березня теж обстріляли місто Дружківка. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.

Військові аналітики та оглядачі називають Дружківку одним з кількох міст, що входять до так званого "фортечного поясу" України (це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони ЗСУ в Донецькій області).