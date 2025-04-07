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Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, среди раненых - ребенок

Понедельник 07 апреля 2025 16:22
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Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, среди раненых - ребенок Фото: россияне обстреляли Костнятиновку (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска в понедельник, 7 апреля, нанесли удары по Константиновке в Донецкой области. В результате обстрела погиб человек, травмирован ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки", - рассказал Филашкин.

В городе повреждены 8 частных домов, 3 административных здания, магазин и линия электропередач.

"Среди раненых - 9-летняя девочка, которая получила осколочное ранение по месту жительства", - добавил глава ОГА.

По его словам, ребенка вместе с семьей ранее эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку.

Поэтому глава Донецкой областной администрации еще раз призвал жителей покинуть опасные регионы области, чтобы защититься от российских атак.

"В очередной раз призываю всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно! Сохраните жизнь себе и своим детям!", - подчеркнул Филашкин.

Фото: последствия ударов по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Константиновки

Отметим, что российские войска не прекращают обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Они атакуют из различного вида оружия, разрушая дома жителей и унося человеческие жизни.

Так, 13 марта, россияне нанесли удары по Константиновке и Покровску. Ранения получили 8 человек, среди них - подросток. По Константиновке российские оккупанты ударили реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Смерч", в результате чего травмированы два человека.

Днем ранее российские войска сбросили 11 авиабомб на Константиновку - в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

А в конце января россияне сбросили на город Константиновка семь бомб "ФАБ-250". В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Среди погибших - мужчины в возрасте 62 и 72 года. Ранены три женщины в возрасте 56, 61 и 71 год, самую старшую пострадавшую эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии.

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