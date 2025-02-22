РФ скинула 7 авіабомб по Костянтинівці: знищено будівлі, є жертви
Росія масовано атакувала Костянтинівку авіабомбами, спричинивши значні руйнування. За попередніми даними, двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна та поліцію Донецької області.
Сьогодні вранці Костянтинівка зазнала масованих авіаударів, коли росіяни скинули на місто сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.
Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених є переселенці з Бахмута.
Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.
За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, 21 приватну оселю, 3 промислових об'єкти, магазин, 16 гаражів, а також знищено два газогони та лінії електропередач. Крім того, постраждали дев'ять автомобілів.
Місцева влада та рятувальники роблять усе можливе для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
Атака на Констянтиновку
19 лютого російська армія здійснила масовані авіаудари по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок яких загинули та постраждали люди. Як повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, перший удар було зафіксовано о 00:10, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, а ще одна отримала поранення. Водночас була інформація про можливі жертви під завалами.
ДСНС зазначає, що після нічного удару під завалами було виявлено тіла двох загиблих, а рятувальники успішно ліквідували осередки пожежі. Двоє людей також отримали поранення.