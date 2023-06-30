Росіяни облаштували шпиталь в одному з пологових будинків Луганської області

"У той же час, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", - пише пресслужба.

Зазначається, що один з шпиталів ворог облаштував в пологовому будинку населеного пункту Новопсков Луганської області. Перед цим росіяни вивезли з медичної установи меблі, які потім відправили в невідомому напрямку.

Варто пояснити, що це не перший випадок, коли ворог використовує цивільну інфраструктуру у власних цілях. Зокрема відзначались випадки використання навчальних закладів для облаштування шпиталів, або ж дислокації особового складу.

Наприклад, нещодавно ворог облаштував шпиталь в одній зі шкіл селища Розівка Запорізької області. Також подібний випадок був зафіксований у Скадовську Херсонської області.