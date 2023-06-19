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На фоні великих втрат. Росіяни обладнали шпиталь у школі селища Запорізької області

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Понеділок 19 червня 2023 19:19
На фоні великих втрат. Росіяни обладнали шпиталь у школі селища Запорізької області Фото: росіяни обладнали шпиталь у школі селища Запорізької області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, оскільки вони продовжують зазнавати тяжких втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією військового командування, ворог не припиняє переобладнати цивільні установи під свої шпиталі.

"Так загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий госпіталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених", - зазначають у Генштабі.

Також уточнюється, що госпіталь використовують як логістичний хаб з перерозподілу поранених і загиблих військових РФ. Важкопоранених солдатів та сержантів перевозять до медзакладів Донецька, Маріуполя та Бердянська на авто. Поранених офіцерів транспортують авіацією на територію Росії.

Госпітали ворога в українських школах

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські окупанти розміщують своїх поранених у школах на тимчасово окупованих територіях України.

Наприклад, минулого тижня стало відомо, що лікарню обладнали у школі села Мостки Луганської області.

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