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Росіяни у Скадовську облаштували шпиталь у дитячому садку: на лікуванні понад 50 окупантів

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Субота 03 червня 2023 20:34
Росіяни у Скадовську облаштували шпиталь у дитячому садку: на лікуванні понад 50 окупантів Фото: Росіяни у Скадовську облаштували шпиталь у дитячому садку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Насамперед для надання медичної допомоги пораненим загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними військових, нещодавно у Скадовську Херсонської області загарбники облаштували польовий госпіталь на території дитячого садка.

Зараз там на лікуванні перебувають понад 50 окупантів. У них поранення різного ступеня тяжкості.

Втрати Росії в Україні

Минулої доби ЗСУ ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила понад 209 тисяч живої сили.

При цьому через великі втрати окупанти все частіше використовує цивільні будівлі та заклади для військових цілей, зокрема для облаштування військових госпіталів або військових баз.

Окупанти відкривають військові шпиталі серед іншого в дитячих садках та навчальних закладах.

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