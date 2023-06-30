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Россияне обустроили госпиталь в одном из роддомов Луганской области

Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают мародерствовать и использовать гражданскую медицинскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В то же время, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что один из госпиталей враг обустроил в роддоме населенного пункта Новопсков Луганской области. Перед этим россияне вывезли из медицинского учреждения мебель, которую затем отправили в неизвестном направлении.

Стоит объяснить, что это не первый случай, когда враг использует гражданскую инфраструктуру в собственных целях. В частности отмечались случаи использования учебных заведений для обустройства госпиталей, или же дислокации личного состава.

К примеру, недавно враг обустроил госпиталь в одной из школ поселка Розовка Запорожской области. Также подобный случай зафиксирован в Скадовске Херсонской области.

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