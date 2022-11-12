Росіяни облаштовують оборону на лівому березі Дніпра: зведення Генштабу
Після втечі з Херсону, окупанти продовжують облаштовувати оборону на лівому березі Дніпра. Тим часом на звільнених територіях регіону продовжуються стабілізаційні заходи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - пише пресслужба Генштабу.
Протягом доби росіяни завдали:
- 14 авіаційних ударів;
- 10 ударів з РСЗВ.
Внаслідок обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак небезпека ракетних та авіаційних ударів залишається.
Обстріли на інших напрямках:
- на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;
- на Слобожанському напрямку - зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;
- на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;
- на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.
- на Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро.
Досягнення наших героїв
Підтверджено інформацію про ураження зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Внаслідок удару загинули 27 окупантів, ще 18 отримали поранення.
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника", - додає пресслужба.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління росіян, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 80 210 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.