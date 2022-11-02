ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ
Фото: ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів (Getty Images)
Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 73270 (+800);
- танків - 2714 (+16);
- бойових броньованих машин - 5525 (+24);
- артилерійських систем - 1733 (+3);
- РСЗВ - 387 (+4);
- засоби ППО - 198 (+1);
- літаків - 277 (+1);
- вертольотів - 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1438 (+23);
- крилаті ракети - 397 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4153 (+10);
- спеціальна техніка - 154 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ півдня було виконано майже 160 вогневих завдань . Зокрема, нашим бійцям вдалося знищити 25 окупантів, 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та САУ "Акація".
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