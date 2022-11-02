ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати РФ

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 73270 (+800);

танків - 2714 (+16);

бойових броньованих машин - 5525 (+24);

артилерійських систем - 1733 (+3);

РСЗВ - 387 (+4);

засоби ППО - 198 (+1);

літаків - 277 (+1);

вертольотів - 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1438 (+23);

крилаті ракети - 397 (+0);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4153 (+10);

спеціальна техніка - 154 (+0).