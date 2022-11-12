Россияне обустраивают оборону на левом берегу Днепра: сводка Генштаба

После побега из Херсона оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра. Между тем, на освобожденных территориях региона продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба Генштаба.

В течение суток россияне нанесли:

14 авиационных ударов;

10 ударов с РСЗО.

В результате обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако опасность ракетных и авиационных ударов остается.

Обстрелы по другим направлениям:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

- из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области; на Слобожанском направлении - зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;

- зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;

- из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опросное, Белогоровка и Нью-Йорк;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опросное, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опросного;

- из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опросного; на Новопавловском и Запорожском направлении - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

- из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка. на Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ, осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.

Достижение наших героев

Подтверждена информация о поражении сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. В результате удара погибли 27 оккупантов, еще 18 получили ранения.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника", - добавляет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления россиян, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.