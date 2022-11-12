Россияне обустраивают оборону на левом берегу Днепра: сводка Генштаба
После побега из Херсона оккупанты продолжают обустраивать оборону на левом берегу Днепра. Между тем, на освобожденных территориях региона продолжаются стабилизационные мероприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли:
- 14 авиационных ударов;
- 10 ударов с РСЗО.
В результате обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, однако опасность ракетных и авиационных ударов остается.
Обстрелы по другим направлениям:
- на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;
- на Слобожанском направлении - зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опросное, Белогоровка и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опросного;
- на Новопавловском и Запорожском направлении - из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.
- на Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ, осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.
Достижение наших героев
Подтверждена информация о поражении сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. В результате удара погибли 27 оккупантов, еще 18 получили ранения.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника", - добавляет пресс-служба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления россиян, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 810 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 80 210 военных.
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