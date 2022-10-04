Росіяни обговорюють війну в Україні по прогнозам Ванги: перехоплення ГУР

Дружина розповідає російському окупанту, що війна в Україні має затягнутись до 2024 року. Про це вона дізналась аналізуючи прогнози Ванги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Росіянка переймається через те, що її чоловік наразі перебуває на війні проти України і вона ще довго не побачить його.
"Я також додому хочу, але вже ніяк. Вчора хлопці, які відказниками були, їх повернули назад", - пояснив окупант.
Потім жінка заявила, що за прогнозами Ванги це все має відбуватись до 2024 року і вона перебуває у розпачі, що не побачить свого чоловіка ще 2 роки.
Також росіянка розповіла окупанту, що в РФ багато чоловіків тікає від мобілізації. Багато хто розлучається з дружинами, аби їх не забрали в армію.
Нагадаємо, що російські солдати підтверджують важке становище армії РФ на деяких напрямках. Окупанти телефонують рідним, щоб попрощатися.
Також російські солдати не розуміють, чому РФ воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.
Раніше російський окупант у розмові з матір'ю поскаржився на стасус "добровольця". Жінка же поскаржилась на відстуність реакції керівництва РФ на останні удари по Криму.
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