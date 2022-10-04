Росіяни обговорюють війну в Україні по прогнозам Ванги: перехоплення ГУР

Росіянка переймається через те, що її чоловік наразі перебуває на війні проти України і вона ще довго не побачить його.

"Я також додому хочу, але вже ніяк. Вчора хлопці, які відказниками були, їх повернули назад", - пояснив окупант.

Потім жінка заявила, що за прогнозами Ванги це все має відбуватись до 2024 року і вона перебуває у розпачі, що не побачить свого чоловіка ще 2 роки.

Також росіянка розповіла окупанту, що в РФ багато чоловіків тікає від мобілізації. Багато хто розлучається з дружинами, аби їх не забрали в армію.