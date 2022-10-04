RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР

Фото: Россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги: перехват ГУР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Жена рассказывает российскому оккупанту, что война в Украине должна затянуться до 2024 года. Об этом она узнала, анализируя прогнозы Ванги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянка переживает из-за того, что ее муж пока находится на войне против Украины и она еще долго не увидит его.

"Я тоже домой хочу, но уже никак. Вчера ребята, которые были отказниками, их вернули назад", - объяснил оккупант.

Потом женщина заявила, что, по прогнозам Ванги, это все должно происходить до 2024 года и она находится в отчаянии, что не увидит своего мужа еще 2 года. Т

акже россиянка рассказала оккупанту, что в РФ многие мужчины убегают от мобилизации. Многие расстаются с женами, чтобы их не забрали в армию.

Напомним, что российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ по некоторым направлениям. оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.

Также российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят бежать домой.

Ранее российский оккупант в разговоре с матерью пожаловался на стасус "добровольца". Женщина же пожаловалась на отсутствие реакции руководства РФ на последние удары по Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине