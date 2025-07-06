Росіяни з ночі масовано атакують один з районів Сумщини: після вибухів виникла пожежа

Росіяни активно атакують Битицький старостат у Сумській громаді. Район перебуває під ударами з ночі: ворог бив по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, а вранці 6 липня здійснив ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова .

Керівник ОВА нагадав, що окупанти цілком свідомо тероризують прикордонні громади в Сумській області. Григоров запевнив, що влада робить все для подолання наслідків та збереження людських життів.

"Унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Наразі з’ясовуємо наслідки - чи є пошкодження та постраждалі", - написав Григоров.

Ситуація в Сумській області

Зазначимо, що Сумський напрямок на кордоні з РФ залишається одним з найгарячіших. Окупанти намагаються як максимум - захопити Суми, а як мінімум - вийти на відстань, звідки місто можна буде тероризувати артилерією та дронами.

За даними Держприкордонслужби, російські окупанти продовжують спрямовувати піхоту в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Біля цих населених пунктів росіяни намагаються розширити зону заходу. Окупанти діють малими штурмовими групами та зазнають великих втрат.

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