ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни з ночі масовано атакують один з районів Сумщини: після вибухів виникла пожежа

Суми, Неділя 06 липня 2025 17:57
UA EN RU
Росіяни з ночі масовано атакують один з районів Сумщини: після вибухів виникла пожежа Фото: Суми та область постійно перебувають під атаками росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росіяни активно атакують Битицький старостат у Сумській громаді. Район перебуває під ударами з ночі: ворог бив по території керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, а вранці 6 липня здійснив ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"Унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Наразі з’ясовуємо наслідки - чи є пошкодження та постраждалі", - написав Григоров.

Керівник ОВА нагадав, що окупанти цілком свідомо тероризують прикордонні громади в Сумській області. Григоров запевнив, що влада робить все для подолання наслідків та збереження людських життів.

Фото: наслідки атаки на Битицький старостат (Сумська ОВА)

Ситуація в Сумській області

Зазначимо, що Сумський напрямок на кордоні з РФ залишається одним з найгарячіших. Окупанти намагаються як максимум - захопити Суми, а як мінімум - вийти на відстань, звідки місто можна буде тероризувати артилерією та дронами.

За даними Держприкордонслужби, російські окупанти продовжують спрямовувати піхоту в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Біля цих населених пунктів росіяни намагаються розширити зону заходу. Окупанти діють малими штурмовими групами та зазнають великих втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників