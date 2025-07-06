Россияне с ночи массированно атакуют один из районов Сумщины: после взрывов возник пожар

Фото: Сумы и область постоянно находятся под атаками россиян (Getty Images)

Россияне активно атакуют Битицкий старостат в Сумской громаде. Район находится под ударами с ночи: враг бил по территории управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками, а утром 6 июля совершил ракетный удар.https://t.me/grigorov_oleg/137

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"В результате попаданий БпЛА вспыхнул пожар в жилом секторе. Сейчас выясняем последствия - есть ли повреждения и пострадавшие", - написал Григоров. Руководитель ОВА напомнил, что оккупанты вполне сознательно терроризируют приграничные общины в Сумской области. Григоров заверил, что власть делает все для преодоления последствий и сохранения человеческих жизней. Фото: последствия атаки на Битицкий старостат (Сумская ОГА)