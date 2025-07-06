Россияне с ночи массированно атакуют один из районов Сумщины: после взрывов возник пожар
Россияне активно атакуют Битицкий старостат в Сумской громаде. Район находится под ударами с ночи: враг бил по территории управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками, а утром 6 июля совершил ракетный удар.https://t.me/grigorov_oleg/137
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
"В результате попаданий БпЛА вспыхнул пожар в жилом секторе. Сейчас выясняем последствия - есть ли повреждения и пострадавшие", - написал Григоров.
Руководитель ОВА напомнил, что оккупанты вполне сознательно терроризируют приграничные общины в Сумской области. Григоров заверил, что власть делает все для преодоления последствий и сохранения человеческих жизней.
Ситуация в Сумской области
Отметим, что Сумское направление на границе с РФ остается одним из самых горячих. Оккупанты пытаются как максимум - захватить Сумы, а как минимум - выйти на расстояние, откуда город можно будет терроризировать артиллерией и дронами.
По данным Госпогранслужбы, российские оккупанты продолжают направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. Возле этих населенных пунктов россияне пытаются расширить зону захода. Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами и несут большие потери.
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