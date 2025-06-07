Росіяни за ніч випустили по Україні дві сотні дронів та ракети: скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі російські загарбники масовано атакували Харків. За словами місцевої влади, це був найпотужніший удар ворога по місту за весь час війни.

Відомо, що росіяни атакували Харків понад 50 дронів, КАБами і ракетою. Під ударом були два райони. Троє осіб загинули, понад 20 постраждали.

Також окупанти атакували вночі Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 6 ракет і 27 ракет у регіоні. Загарбники вдарили по Дніпру та Павлограду, є постраждалі.

У Херсоні через російські обстріли загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка.

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