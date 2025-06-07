Масований обстріл Харкова: у місті загинула людина і багато постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали міського голови Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Загалом, станом на 06:00 у Харкові кількість постраждалих сягнула 13 людей, серед яких двоє дітей. Одна людина загинула.

Синєгубов зазначив, що ще троє людей зазнали поранень у Київському районі під час дроновоої атаки.

Терехов повідомив, що у Київському районі міста одна загибла людина і троє постраждалих.

Згодом він додав, що у Харківському районі постраждали ще троє людей.

Олег Синєгубов раніше повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки ворожими дронами на Харків зросла до семи.

"Внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі одна людина загинула, ще одна поранена", - зазначив Терехов.

Масована атака на Харків

В ніч на 7 червня російські терористи влаштували найбільш масовану атаку на Харків за весь період повномасштабної війни.

Ворог вдарив по місту спочатку ударними дронами "Шахед", а згодом додав керовані авіабомби і ракети. За майже дві години у місті пролунали щонайменше 55 вибухів.

У місті зафіксовані численні влучання і спалахнули пожежі.

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