Россияне за ночь выпустили по Украине две сотни дронов и ракеты: сколько сбила ПВО

Россия ночью 7 июня нанесла по Украине комбинированный удар с дронами и ракетами. Силы ПВО ликвидировали большинство целей, но были и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне этой ночью выпустили по Украине 215 целей, а именно:
Ночную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Силы ПВО за ночь ликвидировали 167 дронов (87 - сбили, 80 - локально потеряны/подавлены РЭБ), сбили 6 ракет Х-59/69 и крылатую ракету "Искандер-К".
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение обломков - 7 локациях.
Этой ночью российские захватчики массированно атаковали Харьков. По словам местных властей, это был самый мощный удар врага по городу за все время войны.
Известно, что россияне атаковали Харьков более 50 дронов, КАБами и ракетой. Под ударом были два района. Три человека погибли, более 20 пострадали.
Также оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 27 ракет в регионе. Захватчики ударили по Днепру и Павлограду, есть пострадавшие.
В Херсоне из-за российских обстрелов погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.