Армія РФ вдарила по багатоповерхівках у Херсоні: загинуло подружжя

Російські загарбники в ніч на 7 червня вдарили по Херсону. Окупанти своїми обстріли вбили подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Також окупанти пошкодили склади, господарчу споруду, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби росіяни обстріляли 28 насалених пунктів області та Херсон. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Через російську атаку у Херсоні загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка.

За його словами, вночі окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Під ударом ворога були будинки. Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки.

Атака на Україну 7 червня

Росіяни в ніч на 7 червня завдали по Харкову одного з найпотужніших ударів з початку повномасштабної війни. За даними прокуратури, РФ била по місту 53 дронами, чотирма керованими авіабомбами й однією ракетою, ймовірно, Х-35.

За словами мера Харкова, пошкоджені щонайменше 18 багатоквартирних та 13 приватних будинків. Відомо про трьох загиблих і 17 поранених.

Також російські загарбники вдарили по Дніпру і Павлограду, у регіоні за ніч збили 6 ракет і 27 ракет.

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