Росіяни вдарили по Дніпру і Павлограду: в ОВА показали фото наслідків

Минулої ночі російські терористи провели комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Постраждали міста Дніпро і Павлоград, а також Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що вночі сили ППО збили 6 ракет противника і 27 ударних БпЛА.

Дніпро

Внаслідок обстрілу, у Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні.

"У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 - побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна - зараз ще триває обстеження", - повідомив Лисак.

Павлоград

Крім того ворог обстріляв Павлоград. У місті пошкоджені підприємство та багатоквартирні будинки.

"Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. 9 авто – знищено. На щастя, люди цілі", - зазначив голова ОВА.

Нікопольський район

Також зранку противник поновив удари по Нікопольському району. Росіяни скерували fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду.

У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA/21943)