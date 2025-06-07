Росіяни за ніч випустили по Україні дві сотні дронів та ракети: скільки збила ППО

Росія вночі 7 червня завдала по Україні комбінованого удару з дронами та ракетами. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були і влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння уламків - 7 локаціях.

Сили ППО за ніч знешкодили 167 дронів (87 - збили, 80 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ), збили 6 ракет Х-59/69 і крилату ракету "Іскандер-К".

Росіяни цієї ночі випустили по Україні 215 цілей, а саме:

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі російські загарбники масовано атакували Харків. За словами місцевої влади, це був найпотужніший удар ворога по місту за весь час війни.

Відомо, що росіяни атакували Харків понад 50 дронів, КАБами і ракетою. Під ударом були два райони. Троє осіб загинули, понад 20 постраждали.

Також окупанти атакували вночі Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 6 ракет і 27 ракет у регіоні. Загарбники вдарили по Дніпру та Павлограду, є постраждалі.

У Херсоні через російські обстріли загинуло подружжя - 56-річний чоловік та 54-річна жінка.

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