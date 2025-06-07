Россияне за ночь выпустили по Украине две сотни дронов и ракеты: сколько сбила ПВО

Россия ночью 7 июня нанесла по Украине комбинированный удар с дронами и ракетами. Силы ПВО ликвидировали большинство целей, но были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение обломков - 7 локациях.

Россияне этой ночью выпустили по Украине 215 целей, а именно:

Последствия атаки РФ

Этой ночью российские захватчики массированно атаковали Харьков. По словам местных властей, это был самый мощный удар врага по городу за все время войны.

Известно, что россияне атаковали Харьков более 50 дронов, КАБами и ракетой. Под ударом были два района. Три человека погибли, более 20 пострадали.

Также оккупанты атаковали ночью Днепропетровскую область. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и 27 ракет в регионе. Захватчики ударили по Днепру и Павлограду, есть пострадавшие.

В Херсоне из-за российских обстрелов погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.

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