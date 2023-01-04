Росіяни наступають на трьох напрямках та мінують лівий берег Дніпра, - Генштаб

Росіяни продовжують вести наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також проводять мінування місцевості вздовж лівого берега Дніпра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога", - додає пресслужба.

Протягом доби авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога. Також 4 удари було здійснено по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро", - пише Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 720 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 108 910 військових.

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