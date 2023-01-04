Россияне наступают на трех направлениях и минируют левый берег Днепра, - Генштаб

Россияне продолжают вести наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также проводят минирование местности вдоль левого берега Днепра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу у Генерального штаба ВСУ.
В течение суток оккупанты нанесли:
"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр", - пишет Генштаб.
"В городе Луганск, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании "Вагнер", - пишет Генштаб.
В течение суток авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага. Также 4 удара были осуществлены по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 720 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 108 910 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.