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Росіяни наступають з Бахмута на Часів Яр: експерт назвав головні загрози

Фото: РФ наступає з Бахмута на Часів Яр (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Данило Крамаренко

Наступ окупантів в районах Бахмута та Богданівки свідчить про їх мету захопити населений пункт Часів Яр. У випадку успіху противника ситуація може скластися критично, оскільки до міських околиць залишиться трохи більше ніж 3 кілометри.

На думку експерта, сам Часів Яр відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська.

"Уявіть собі, з якими ризиками зіткнуться наші захисники, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку щонайменше з трьох сторін - з Лимана, Часового Яру та через Курахово - Покровськ - Костянтинівку", - пояснює експерт Владислав Селезньов, зауваживши на великих викликах, пов'язаних із даною ситуацією.

Як стверджує експерт, планування російських генералів ґрунтується саме на такому варіанті. Тож, утримання Часового Яру - це стратегічно важливе завдання, де наразі може тривати активне зміцнення лінії оборони.

Фото: Ситуація у напрямку Часового Яру (deepstatemap.live)

Захоплення Часового Яру забезпечить ворогу плацдарм для просування у напрямку до Краматорська і Костянтинівки. Це, своєю чергою, створить значну загрозу з-за причин відсутності великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол.

За словами експерта, Часів Яр є важкою метою для росіян, адже населений пункт знаходиться на висотах. Тож, навіть якщо припустити малоймовірний сценарій того, що ворог візьме місто, то просуватися далі росіянам буде вкрай важко.

Ситуація в районі Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), підтвердилося недавнє просування російських військ на північний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 2 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромово між Богданівкою та Хромовим.

Наприкінці грудня стало відомо, що ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки.

Водночас додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показали, що війська РФ просунулися на північ від Курдюмівки (на південний захід від Бахмута).

Українські війська враховують поточні умови у районі Бахмута та задіюють тактичні маневри для того, аби знищити якомога більшу кількість ворогів.

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БахмутВійна Росії проти України