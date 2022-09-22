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Росіяни нашкодили екології Харківської області на майже на 80 млрд гривень (фото)

Фото: Росіяни нашкодили довкіллю Харківської області на майже на 80 млрд гривень (facebook.com/deiukr)
Автор: Дмитро Браславський

Деокуповану частину Харківської області почали досліджувати профільні фахівці та попередньо підрахували збитки довкіллю на майже 80 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної екологічної інспекції України.

"Під час поїздки були оглянуті об’єкти, що найбільше постраждали від збройної агресії Росії. Так, у результаті проведених заходів визначені першочергові напрями роботи з фіксування, документування та розрахунку збитків, завданих довкіллю загарбниками", - йдеться у заяві.

За словами екоінспекції, фахівці здійснили виїзд на звільнені території Харківської області, а саме Чугуївський та Ізюмський райони. Наразі державними інспекторами вже здійснено розрахунок шкоди, завданої війною довкіллю Харківщині, на загальну суму понад 78,5 млрд гривень.

"Відповідно до отриманих цифр, левова частка збитків припадає на земельні ресурси нашої держави, що постраждали через засмічення земель та забруднення ґрунтів", - пояснили в екологічній інспекції.

Нагадаємо, що в ЄС підрахували, у скільки обійдеться відновлення України.

Також повідомлялось, що деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці.

Раніше Кабмін виділив фінансування для Харківської області.

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