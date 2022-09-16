Разминирование Харьковской области. Смогут ли зачистить регион до зимы: ответ полиции

Деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать за два месяца. Однако зачистка всей территории продолжится до следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Нацполиции Игоря Клименко во время брифинга.

"Что касается жилищного фонда, я думаю, к серьезным холодам мы должны успеть (разминировать, – ред). Стараемся работать максимально быстро. Я думаю, что населенные пункты мы разминируем за месяц-два. Десятки населенных пунктов, в которые нужно войти", - заявил он.

При этом зачистка всей освобожденной территории, включая поля, продлится до весны следующего года.