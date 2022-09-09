"Цифра еще будет расти". В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины

Украинское правительство, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, оппубликованное на сайте Еврокомиссии.

"Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в размере 349 миллиардов долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается", - говорится в заявлении.

RDNA (Быстрая оценка ущерба и потребностей) представляет собой первую всестороннюю оценку последствий войны в двадцати различных секторах после российского вторжения. В оценке изложены потребности в финансировании для устойчивого и инклюзивного восстановления.

Согласно отчету, физический ущерб от войны достиг более 97 миллиардов долларов. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспортной и торговой промышленности.

Отмечается, что р езультаты RDNA являются предварительными, и ущерб и потребности следует рассматривать как минимальные.