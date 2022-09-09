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"Цифра еще будет расти". В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 09 сентября 2022 15:33
"Цифра еще будет расти". В ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины Фото: в ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины (pixabay)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинское правительство, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивают стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, оппубликованное на сайте Еврокомиссии.

"Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в размере 349 миллиардов долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается", - говорится в заявлении.

RDNA (Быстрая оценка ущерба и потребностей) представляет собой первую всестороннюю оценку последствий войны в двадцати различных секторах после российского вторжения. В оценке изложены потребности в финансировании для устойчивого и инклюзивного восстановления.

Согласно отчету, физический ущерб от войны достиг более 97 миллиардов долларов. Наибольший ущерб был нанесен жилищному сектору, транспортной и торговой промышленности.

Отмечается, что результаты RDNA являются предварительными, и ущерб и потребности следует рассматривать как минимальные.

"В течение следующих 36 месяцев потребуется 105 миллиардов долларов для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения, подготовка к предстоящей зиме за счет восстановления отопления и энергоснабжения домов, а также поддержка сельского хозяйства. Ремонт жизненно важных транспортных путей. Безопасное обращение с мусором и взрывчатыми веществами, включая наземные мины, также сопряжено со значительными затратами", - говорится в отчете.

Напомним, убытки от войны России в Украине составят не менее 1 трлн долларов, впрочем подсчеты и в дальнейшем ведутся.

Также мы писали, что у Украины есть свой план на случай отказа России платить репарации за нанесенный ущерб. В таком случае в нашей стране арестуют и реализуют все российское имущество.

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