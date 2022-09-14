Кабмин выделил финансирование для Харьковской области: на что пойдут деньги

Кабмин утвердил выделение 400 миллионов гривен для Харьковской области. Они будут потрачены на восстановление инфраструктуры и усиление защиты деоккупированных территорий региона.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина .

При этом он добавил, что на освобожденных территориях Харьковской области в срочном порядке создадут долгосрочные фортификационные сооружения, которые помогут защитить регион от повторной оккупации.

По словам премьера, часть денег будет направлена на быстрое восстановление той инфраструктуры деоккупированной части Харьковской области, которую "еще можно восстановить".

Напомним, во вторник, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск 3 800 квадратных километров и 300 населенных пунктов.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, в Украине создадут штаб, который займется восстановлением критической инфраструктуры.

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