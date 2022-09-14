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Кабмин выделил финансирование для Харьковской области: на что пойдут деньги

Новина українською →
Киев, Среда 14 сентября 2022 15:58
Кабмин выделил финансирование для Харьковской области: на что пойдут деньги Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Кабмин утвердил выделение 400 миллионов гривен для Харьковской области. Они будут потрачены на восстановление инфраструктуры и усиление защиты деоккупированных территорий региона.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, часть денег будет направлена на быстрое восстановление той инфраструктуры деоккупированной части Харьковской области, которую "еще можно восстановить".

При этом он добавил, что на освобожденных территориях Харьковской области в срочном порядке создадут долгосрочные фортификационные сооружения, которые помогут защитить регион от повторной оккупации.

Напомним, во вторник, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск 3 800 квадратных километров и 300 населенных пунктов.

Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, в Украине создадут штаб, который займется восстановлением критической инфраструктуры.

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Кабинет Министров Украины Харьков Денис Шмыгаль
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