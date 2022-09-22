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Россияне навредили экологии Харьковской области почти на 80 млрд гривен (фото)

Фото: Россияне навредили окружающей среде Харьковской области почти на 80 млрд гривен (facebook.com/deiukr)
Автор: Дмитрий Браславский

Деоккупированную часть Харьковской области начали исследовать профильные специалисты и предварительно подсчитали ущерб окружающей среде почти на 80 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной экологической инспекции.

"Во время поездки были осмотрены объекты, наиболее пострадавшие от вооруженной агрессии России. Так, в результате проведенных мероприятий определены первоочередные направления работы по фиксированию, документированию и расчету ущерба, нанесенного окружающей среде захватчиками", - говорится в заявлении.

По словам экоинспекции, специалисты совершили выезд на освобожденные территории Харьковской области, а именно Чугуевский и Изюмский районы. В настоящее время государственными инспекторами уже произведен расчет ущерба, причиненного войной окружающей среде Харьковщине, на общую сумму более 78,5 млрд гривен.

"В соответствии с полученными цифрами, львиная доля убытков приходится на земельные ресурсы нашего государства, пострадавшие из-за засорения земель и загрязнения почв", - пояснили в экологической инспекции.

Напомним, что в ЕС подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины.

Также сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать через два месяца.

Ранее Кабмин выделил финансирование Харьковской области.

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