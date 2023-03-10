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Росіяни намагаються знайти слабку ділянку в обороні Луганської області, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти шукають слабку ділянку в обороні Луганської області, проте здійснити жодні прориви не можуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Луганщині ситуація стабільно важка, але повністю контрольована Силами оборони. Немає ніяких проривів з боку російських окупаційних військ, хоча вони щоденно намагаються знайти слабку ділянку в обороні", - сказав він.

Гайдай також зазначив, що загарбники масово заселяються в будинки цивільних у населених пунктах вздовж лінії фронту, зокрема у Кремінній. Місцевих або виганяють з їхніх домівок, або ж росіяни просто підсиляються до їхніх будинків. До того ж, окупанти займаються мародерством.

Нагадаємо, росіяни кидають у наступ під Кремінною нові танки Т-90, але не можуть просунутись через спротив ЗСУ.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія готує нову хвилю мобілізації у тимчасово захоплених районах Луганської та Донецької областей. Набиратимуть також неповнолітніх.

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