ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ кидає у наступ під Кремінною новітню техніку, але просунутись вперед не може, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 09 березня 2023 17:40
РФ кидає у наступ під Кремінною новітню техніку, але просунутись вперед не може, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові кидають у наступ під Кремінною нові танки Т-90, проте їм не вдається просунутись вперед через спротив ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На Сватівському напрямку ситуація більш стабільна - там немає такої кількості наступів ворога, як на інших", - йдеться у повідомленні.

Гайдай розповів, що атакуючи на Кремінському та Білогорівському напрямках, окупанти використовують по 10-12 одиниць важкої техніки одночасно.

"Росіяни кидають у бій в Луганській області кадрові підрозділи та кращі зразки техніки, по типу танків Т-90. Вони хочуть окупувати всю територію регіону, але у них нічого не виходить", - сказав глава області.

Також Гайдай розповів про ситуацію в окупованому Сєвєродонецьку та на підприємстві "Азот'. За його словами, всі фахівці цього підприємства вже виїхали, залишились в місті переважно літні люди. Тому заяви окупантів про можливий запуск підприємства є брехнею. До того ж обладнання звідти вивозиться в бік Росії.

Нагадаємо, що у Кремінній Луганської області російські окупанти виселяють місцевих жителів із власних будинків, щоб розмістити в них новоприбулих військових.

Російські війська намагаються захопити раніше деокуповані села в Луганській області. Ворог обрав тактику просування там, де в нього це "виходить".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Кременная Війна в Україні
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях