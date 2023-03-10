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Россияне пытаются найти слабый участок в обороне Луганской области, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ищут слабый участок в обороне Луганской области, однако совершить никакие прорывы не могут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Луганской области ситуация стабильно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны. Нет никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск, хотя они ежедневно пытаются найти слабый участок в обороне", - сказал он.

Гайдай также отметил, что захватчики массово заселяются в гражданских домах в населенных пунктах вдоль линии фронта, в частности в Кременной. Местных либо выгоняют из их домов, либо россияне просто подсиляются в их дома. К тому же, оккупанты занимаются мародерством.

Напомним, россияне бросают в наступление под Кременной новые танки Т-90, но не могут продвинуться из-за сопротивления ВСУ.

РБК-Украина также сообщало, что Россия готовит новую волну мобилизации во временно захваченных районах Луганской и Донецкой областей. Будут также набирать несовершеннолетних.

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ЛуганскВойна России против УкраиныКременная