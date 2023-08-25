Росіяни намагаються знайти нову тактику для ударів: вперше запустили "Калібри" з Азовського моря

Російські загарбники вночі 25 серпня вчергове атакували південь України, зокрема, Одеську область. Так, однією з цілей ворога було знищення портової інфраструктури нашої держави.

Гуменюк зазначила, що вночі було дві хвилі атаки росіян на південні області.

Спершу окупанти використовували тактичну авіацію - випустили дві ракети Х-35 з винищувачів Су-35 в напрямку одного з портів Одеської області. При цьому ракети знищили сили ППО.

Через кілька годин після цього загарбники атакували Одеську область двома "Калібр" з ракетоносія у Азовському морі. Їх також знищили наші військові.

Гуменюк зазначила, що така атака свідчить про те, що росіяни намагаються знайти нову тактику і напрямки для того, щоб ракети обходили наші системи ППО. Вона додала, що внаслідок акуратної роботи української ППО постраждалих та пошкоджень немає.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав, що окупанти застосували тактичну авіацію як по лінії розмежування, так і по південних областях.

За його словами дві керовані авіаційні ракети спершу прямували в бік Миколаївської області, а потім повернули на Одеську.

Він зазначив, що під такою авіаційною активністю був також прихований пуск ракет "Калібр" з Азовського моря.

"Ці ракети теж попрямували у бік південних областей. І, як не дивно, один "Шахед" цього разу був випущений з району Приморськ-Ахтарськ", - сказав він.

При цьому він зазначив, що не варто акцентувати увагу на запуску "Калібрів" з Азовського моря, оскільки для загарбників не має значення звідки запускати цей тип зброї.

Нічний обстріл України

Цієї ночі росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі вони були збиті, а інформації про пошкодження немає.

До того ж, сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області, проте уламки пошкодили приватний будинок та газопровід.

Загалом наші бійці знищили чотири ракети у межах Одеської області, а один "Шахед" - у Дніпропетровській області.

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