Сили ППО вночі збили чотири російські ракети та дрон
Російські військові цієї ночі запустили по України дві керовані авіаційні ракети Х-59, дві крилаті ракети "Калібр" та один "Шахед". При цьому наші сили ППО збили усі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.
Так, російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
У напрямку південних областей із літаків Су-34 загарбники випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря.
Також було зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
При цьому усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних сил. Ракети - у межах Одеської, "Шахед" - у Дніпропетровській області.
Нічний обстріл України
В ніч на 25 серпня росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Усі ракети були збиті, а інформації про пошкодження поки немає.
Окрім того, повідомлялося, що сили ППО знищили ракету та дрон у Дніпропетровській області. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді.
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