UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни намагаються залишити Сумську область без світла, - голова ОВА

19:58 09.03.2026 Пн
1 хв
У кількох районах області вже є проблеми зі світлом
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: росіяни залишили частину мешканців Сумської області без світла (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 9 березня, завдають ударів по енергетичних об'єктах Сумської області. Вони намагаються залишити без світла жителів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Читайте також: Росіяни скинули бомбу на магазин у Сумській області

"Сьогодні протягом дня ворог намагається залишити без електропостачання населені пункти Сумщини", - написав чиновник.

За його словами, у населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням. Частина жителів залишаються без світла.

Енергетики вже працюють над тим, щоб оперативно відновити електропостачання.

Водночас очільник ОВА наголосив, що пункти незламності в усіх громадах мають бути в стані готовності.

"У разі тривалого відключення електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними", - написав Григоров.

Удар по готелю в Сумах

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти завдали удару по готелю в центрі Сум близько 4 години ранку.

Під час проведення рятувальної операції окупанти застосували тактику "подвійного удару", здійснивши повторну атаку по рятувальниках, які ліквідували пожежу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСумська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніВимкнення світла