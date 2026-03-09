RU

Россияне пытаются оставить Сумскую область без света, - глава ОВА

19:58 09.03.2026 Пн
1 мин
В нескольких районах области уже есть проблемы со светом
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: россияне оставили часть жителей Сумской области без света (Getty Images)

Российские оккупанты сегодня, 9 марта, наносят удары по энергетическим объектам Сумской области. Они пытаются оставить без света жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

Читайте также: Россияне сбросили бомбу на магазин в Сумской области

"Сегодня в течение дня враг пытается оставить без электроснабжения населенные пункты Сумщины", - написал чиновник.

По его словам, в населенных пунктах Сумского и Охтырского районов возможны перебои с электроснабжением. Часть жителей остаются без света.

Энергетики уже работают над тем, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

При этом глава ОВА отметил, что пункты несокрушимости во всех общинах должны быть в состоянии готовности.

"При длительном отключении электроэнергии люди должны иметь возможность воспользоваться ими", - написал Григоров.

Удар по гостинице в Сумах

Напомним, 27 февраля российские оккупанты ударили по гостинице в центре Сум около 4 часов утра.

Во время проведения спасательной операции оккупанты применили тактику "двойного удара", совершив повторную атаку по спасателям, которые ликвидировали пожар.

