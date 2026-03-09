Россияне пытаются оставить Сумскую область без света, - глава ОВА

"Сегодня в течение дня враг пытается оставить без электроснабжения населенные пункты Сумщины", - написал чиновник.

По его словам, в населенных пунктах Сумского и Охтырского районов возможны перебои с электроснабжением. Часть жителей остаются без света.

Энергетики уже работают над тем, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

При этом глава ОВА отметил, что пункты несокрушимости во всех общинах должны быть в состоянии готовности.

"При длительном отключении электроэнергии люди должны иметь возможность воспользоваться ими", - написал Григоров.