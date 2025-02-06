Росіяни намагаються закріпитись біля Дворічної, але без успіху, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти намагаються закріпитись в районі Дворічної, Харківська область, але Сили оборони успішно їх звідти вибивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються закріпитись в районі Дворічної. Але звідти їх зараз й вибивають, бо це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм... Наскільки успішні там дії й протидії - поки не казатиму, але ми не можемо сказати, що в них (росіян, - ред.) там є стабільний плацдарм", - розповів Тригубов.

Ситуація біля Дворічної

Аналітики проєкту Deep State 20 січня заявили про те, що російські терористи просуваються у Дворічній, а вже через тиждень, 28-го числа, Міністерство оборони Російської Федерації (РФ) заявило про нібито "захоплення" населеного пункту.

Також нещодавно британська розвідка писала, що ворог поступово розширив плацдарм на західному березі річки Оскіл у північній частині Харківської області. Згідно з даними розвідки, метою Росії в цьому районі є селище Дворічне, за яке тривають бої. Також росіяни хочуть захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола.

Тим часом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував заяви про нібито захоплення ворогом селища Дворічне.

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