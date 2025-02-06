Россияне пытаются закрепиться возле Двуречной, но без успеха, - ОСГВ "Хортица"

Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Двуречной, Харьковская область, но Силы обороны успешно их оттуда выбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Они пытаются закрепиться в районе Двуречной. Но оттуда их сейчас и выбивают, потому что это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм... Насколько успешны там действия и противодействия - пока не скажу, но мы не можем сказать, что у них (россиян, - ред.) там есть стабильный плацдарм", - рассказал Тригубов.

Ситуация возле Двуречной

Аналитики проекта Deep State 20 января заявили о том, что российские террористы продвигаются в Двуречной, а уже через неделю, 28-го числа, Министерство обороны Российской Федерации (РФ) заявило о якобы "захвате" населенного пункта.

Также недавно британская разведка писала, что враг постепенно расширил плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области. Согласно данным разведки, целью России в этом районе является поселок Двуречное, за который продолжаются бои. Также россияне хотят захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

Тем временем глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг заявления о якобы захвате врагом поселка Двуречное.

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