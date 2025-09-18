Росіяни намагаються вийти на околиці Запоріжжя: у ЗСУ розповіли, як тримають оборону

Як зазначив речник, у Кам'янському і в Плавнях Запорізької області є позиції українських військ.

"Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Вчора, наприклад, його тактика взагалі, він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", - розповів Волошин.

Проте, за його словами, Сили оборони тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.

"Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт - Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя", - повідомив військовий.

Волошин наголосив, що українські захисники надійно тримають і відбивають всі ці атаки.