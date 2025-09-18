Россияне пытаются выйти на окраины Запорожья: в ВСУ рассказали, как держат оборону

Россияне пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья. Силы обороны надежно держат позиции и отражают все атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Как отметил спикер, в Каменском и в Плавнях Запорожской области есть позиции украинских войск.
"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще, он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, что там есть, и вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", - рассказал Волошин.
Однако, по его словам, Силы обороны держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.
"Потому что из Каменского и из Плавней, которые расположены несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, развить свое наступление на следующий населенный пункт, это Степногорск, и еще один такой населенный пункт - Приднепровское. И это уже, фактически, выйти на окраины Запорожья", - сообщил военный.
Волошин отметил, что украинские защитники надежно держат и отражают все эти атаки.
Напомним, ранее аналитики сервиса DeepState обозначили Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как оккупированное.
Однако Силы обороны Юга Украины опровергли эту информацию, отметив, что ситуация в Каменском сложная и динамичная, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин также отметил, что россияне не могут закрепиться в Каменском, поскольку их попытки оказались безуспешными из-за уничтожения позиций, где они могли бы закрепиться.