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Росіяни намагаються використовувати дрони вночі: у ЗСУ пояснили причину

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська намагаються атакувати Україну дронами вночі або в темний період доби. Це дозволяє заплутати українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темноті засобами, якими збивають їх - це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", - пояснив він.

Ігнат додав, що перед атакою росіяни ведуть розвідку, аби виявити слабкі місця сил ППО та не потрапити у зону її дії.

"Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця - це все противник виявляє. Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО", - сказав речник.

Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

Сили ППО збили 13 ворожих дронів, якими окупанти намагалися атакувати Київ, однак уламки пошкодили адмінбудівлі та чотири будинки.

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