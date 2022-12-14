Київ та область зазнали атаки дронів-камікадзе: названі наслідки

Київ вранці 14 грудня відбив дві хвилі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed. Уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМВА.

Зазначається, що силам ППО та РЕБ вдалося виявити та знищити 13 ворожих БПЛА. “Київ зазнав двох хвиль атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА потрапили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі отримали незначні пошкодження (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали", - розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.