ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ та область зазнали атаки дронів-камікадзе: названі наслідки

Новость на русском →
Київ, Середа 14 грудня 2022 09:42
Київ та область зазнали атаки дронів-камікадзе: названі наслідки Фото: Київ і область 14 грудня зазнали атаки дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Київ вранці 14 грудня відбив дві хвилі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed. Уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМВА.

Зазначається, що силам ППО та РЕБ вдалося виявити та знищити 13 ворожих БПЛА.

“Київ зазнав двох хвиль атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА потрапили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі отримали незначні пошкодження (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали", - розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе на кшталт "Шахед". Уламок від одного із збитих дронів пошкодив адмінбудівлю у Шевченківському районі столиці.

Детальніше про ситуацію в Києві та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ атака дронів Війна в Україні
NEWS
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу