ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві збили ще два дрони окупантів

Новость на русском →
Київ, Середа 14 грудня 2022 09:18
У Києві збили ще два дрони окупантів Фото: у Києві збили 13 дронів-камікадзе 14 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники збили ще два ворожих дрони, якими окупанти намагалися атакувати Київ. Всього сили ППО ліквідували 13 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".

У КМВА повідомили, що уламок від збитого дрона пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

Детальніше про ситуацію у Києві та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ПВО дрони Обстріл Війна в Україні
NEWS
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
Атака дронів-камікадзе на Київ: фоторепортаж з місця подій
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу