У Києві збили ще два дрони окупантів
Фото: у Києві збили 13 дронів-камікадзе 14 грудня (Getty Images)
Українські захисники збили ще два ворожих дрони, якими окупанти намагалися атакувати Київ. Всього сили ППО ліквідували 13 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували столицю України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед".
У КМВА повідомили, що уламок від збитого дрона пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.
Детальніше про ситуацію у Києві та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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