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Над Києвом та областю збили вже 10 "шахедів", - Кличко

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Київ, Середа 14 грудня 2022 07:39
Над Києвом та областю збили вже 10 "шахедів", - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти атакували Київ та область рано-вранці 14 грудня іранськими дронами Shahed, і українські військові збили 10 таких безпілотників.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів"", - написав градоначальник.

Раніше мер поінформував про вибух у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої повітряної атаки цього ранку.

Про роботу систем протиповітряної оборони ЗСУ в області повідомляв голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Чиновник наголосив також, що повітряна тривога триває.

"Ранок в столиці та Київській області почався атакою РФ дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області. Повітряна тривога триває. Небезпека залишається. Перебувайте в укриттях", - йдеться у публікації.

Кулеба додав, що Росія продовжує енергетичний терор України, але "ми стаємо сильнішими щодня".

Раніше представник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Україн, розповіла, навіщо РФ притримувала іранські дрони.

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