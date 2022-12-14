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Россияне пытаются использовать дроны ночью: в ВСУ объяснили причину

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются атаковать Украину дронами ночью или в темный период суток. Это позволяет запутать украинскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА - это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте средствами, которыми сбивают их - это и стрелковое оружие, зенитные ракеты. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают",- объяснил он.

Игнат добавил, что перед атакой россияне ведут разведку, чтобы обнаружить слабые места сил ПВО и не попасть в зону ее действия.

"Используя русла рек и те зоны, которые противник разведывает, где у нас могут быть определенные слабые места, сильные места - это все противник обнаруживает. Делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО", - сказал спикер. .

Напомним, сегодня российские войска атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".

Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов, которыми оккупанты пытались атаковать Киев, однако обломки повредили админздания и четыре дома.

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