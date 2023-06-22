Росіяни намагаються відновити наступальні дії на сході, - Нацгвардія

Він зазначив, що росіяни намагалися атакувати на сході, щоб відволікти резерви Сил оборони на тлі українського наступу.

Так, минулого тижня окупанти на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках проводили безуспішні штурмові дії на позиції підрозділів Нацгвардії, активно застосовували реактивну артилерію та авіацію.

На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки продовжували знищувати техніку загарбників, польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості ворога вести активну оборону.

Окрім того, на Мелітопольському напрямку підрозділи Нацгвардії спільно з іншими складовими Сил оборони продовжували наступальні дії.

Зокрема, наші бійці здійснювали фортифікаційне обладнання досягнутих рубежів та вели розвідку і розмінування у смугах виконання подальших завдань.

Ситуація на передовій

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.

Зокрема, Сили оборони мали частковий успіх у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, а також на напрямку Рівнопіль - Старомайорське. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Тим часом на Таврійському напрямку українські бійці вирівняли фронт та просунулись до 1 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.