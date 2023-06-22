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Вирівняли фронт. ЗСУ просунулись на таврійському напрямку до 1 км

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Україна, Четвер 22 червня 2023 10:12
Вирівняли фронт. ЗСУ просунулись на таврійському напрямку до 1 км Фото: ЗСУ просунулися на таврійському напрямку до 1 км 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові просунулись до 1 км на таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерія Шершеня під час телемарафону.

За його словами, Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Маємо просування в бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту" - розповів речник.

Дії ворога на таврійському напрямку

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували наші позиції на Таврійському напрямку в цілому. Окрім того, здійснили 574 обстріли, застосовуючи танки, РСЗВ та артилерію.

"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - констатував Шершень.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках - на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. На останньому наразі ведуться важкі бої. Водночас ЗСУ тут мають частковий успіх на напрямку Білогорівка та Діброва.

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